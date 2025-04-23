خلال 5 أيام.. اختفاء 18 مدني بين حوادث خطف وفقدان بمحافظات سورية مختلفة

تشهد مناطق سورية مختلفة تصاعداً مقلقاً في حوادث الفقدان والخطف، مع تزايد المخاوف الشعبية من توسع هذه الظاهرة وتحولها إلى نمط متكرر يهدد حياة المدنيين. فخلال الفترة الممتدة من 19 وحتى 23 نيسان الجاري، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان توثيق 14 حالة أسفرت عن اختفاء 18 مدني، في حين توزعت بين 10 حالات فقدان يرجَّح أن معظمها ناتج عن عمليات اختطاف، إلى جانب 4 حالات خطف مؤكدة، في محافظات سورية مختلفة.

ويأتي هذا التصاعد في الحوادث، ضمن مناطق كانت تُعدّ مستقرة نسبياً مثل طرطوس ودمشق، ما يعكس تراجع الشعور بالأمان حتى في المدن التي كانت بمنأى عن مثل هذه الظواهر.

ووفقاً لتوثيقات المرصد، فقد توزعت حالات الفقدان الـ10، والتي استهدفت 8 رجال و3 سيدات، على الشكل التالي:

-محافظة طرطوس: 4 حالات، أسفرت عن (سيدتين ورجلين).

-محافظة دمشق: 4 حالات، أسفرت عن (5 رجال).

-محافظة اللاذقية: حالة واحدة أسفرت عن (رجل).

– محافظة السويداء: حالة وحدة أسفرت عن (سيدة).

ولا تزال جميع هذه الحالات قيد الغموض، دون توافر أي مؤشرات على مصير المفقودين أو ملابسات اختفائهم، وسط دعوات شعبية متزايدة لكشف الحقيقة وضمان سلامتهم.

أما فيما يخص حوادث الخطف، فقد وثق المرصد 4 حالات، استهدفت 3 سيدات وطفل ورجلين، توزعت على النحو التالي:

-محافظة طرطوس: حالة واحدة أسفرت عن (سيدة).

-دمشق: حالة واحدة أسفرت عن (رجل).

-ريف دمشق: حالة واحدة أسفرت عن (سيدة).

-محافظة حمص: حالة وحدة أسفرت عن (سيدة وطفل ورجل).

تأتي هذه الحوادث وسط خشية في أوساط الأهالي من تحول هذه الحوادث إلى ملف جديد من مجهولي المصير، كما حدث في وقائع سابقة لم يُكشف عن تفاصيلها حتى اليوم بحق مدنيين سوريين.في حين تعود معظم حالات الفقدان والخطف لأسباب ودوافع مختلفة في ظل الانفلات الأمني بمناطق سورية متفرقة.