خلال 5 أيام.. قوات النظام اعتقلت 5 مواطنين من أبناء درعا على حواجزها الأمنية

خلال 5 أيام.. قوات النظام اعتقلت 5 مواطنين من أبناء درعا على حواجزها الأمنية

اعتقلت قوات النظام المتمركزة على حاجز “منكت الحطب “، في 30 آب الفائت، مواطنا أثناء عودته من محافظة دمشق إلى بلدة تل شهاب في ريف درعا.

واعتقل عناصر شعبة المخابرات الجوية المتمركزة في بلدة تسيل، مدنيا من منطقة سحم الجولان، في 29 آب الفائت، واقتادته إلى جهة مجهولة.

واعتقلت قوات النظام، في 27 آب الفائت، مواطنا في أبناء مدينة داعل على أحد الحواجز في المدينة.

كما اعتقلت قوات النظام المتمركزة على حاجز “منكت الحطب” أحد أبناء مدينة داعل، في 26 آب الفائت، أثناء ذهابه إلى العاصمة دمشق .

وعلى “حاجز السنتر” جنوب العاصمة دمشق، اعتقلت قوات النظام مواطنا من أبناء مدينة داعل في 25 آب الفائت، واقتادته إلى جهة مجهولة.