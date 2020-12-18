خلال 5 أيام من هجمات وكمائن تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية.. مقتل عنصر في “حزب الله” اللبناني و21 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل عنصر من “حزب الله” اللبناني، متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أيام، في هجوم لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقعهم في البادية السورية.

وكان المرصد السوري قد وثق، اليوم، مقتل ثلاثة عناصر من قوات “الدفاع الوطني” وإصابة 7 آخرين بهجوم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” استهدف حافلة تقلهم على طريق أثريا غربي مدينة الطبقة ضمن الريف الغربي لمحافظة الرقة.

وبذلك، يرتفع عدد الخسائر البشرية خلال الـ5 أيام الفائتة إلى 37 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، إضافة إلى عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث قتل 15 عنصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينما قتل 21 عنصراً في قوات النظام والمليشيات الموالية لها، وعنصر من ميليشيا “حزب الله” اللبناني.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا، 1084 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ145 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 601 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات