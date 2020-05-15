خلال 71 يوماً من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. نحو 225 ألف مدني عادوا إلى مناطقهم في إدلب وريف حلب الغربي

خلال 71 يوماً من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. نحو 225 ألف مدني عادوا إلى مناطقهم في إدلب وريف حلب الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تراجعاً في عملية عودة النازحين إلى مناطقهم في إدلب وريف حلب الغربي خلال الأيام القليلة الفائتة، حيث أن تصاعد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي ولاسيما جبل الزاوية، بالإضافة للعملية الأخيرة للممجموعات الجهادية بسهل الغاب، حالت مع تراجع عملية العودة، وذلك تخوفاً من انهيار وقف إطلاق النار المطبق منذ الخامس من شهر آذار/مارس الفائت، وعودة العمليات العسكرية إلى المنطقة.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن تعداد النازحين الذين عادوا إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم، بلغ 225 ألف شخص، وذلك خلال 71 يوماً منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الخامس من آذار/مارس الفائت، وحتى يومنا هذا، حيث كانت عمليات قوات النظام وروسيا العسكرية قد هجرتهم من منازلهم ومناطقهم، وكان قسم من العائدين يفترشون العراء قرب الحدود مع لواء اسكندرون وقسم آخر ضمن مخيمات بدائية بريفي إدلب الشمالي وحلب الغربي، ومنهم من كان ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال وشمال غرب حلب.

في حين لا يزال هناك مئات الآلاف من المهجرين في المنطقة، يعايشون أوضاع إنسانية كارثية، وقسم كبير منهم لم يعد لديه مكان للعودة عقب سيطرة قوات النظام السوري على نحو 300 مدينة وبلدة وقرية ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” خلال العمليات العسكرية الأخيرة.