خلال 72 ساعة.. “التنظيم” يقتل ويصيب 26 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في 3 هجمات بالبادية

قتل 19 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها وأصيب آخرون بينهم ضباط رفيعي المستوى، في هجمات لـ”التنظيم” على مواقع في باديتي حمص وحماة، خلال 72 ساعة.

وكثف التنظيم هجماته منذ يوم الأحد 11 شباط ضد مواقع وتمركزات قوات النظام والميليشيات الموالية لها، وسط تنفيذ غارات جوية روسية استهدفت مواقع يعتقد أنها لـ”خلايا التنظيم” وفيما يلي يرصد المرصد السوري تفاصيل القتلى:

-11شباط، قتل 6 عناصر من قوات النظام، في هجوم مسلح شنته خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” استهدف نقاط قوات النظام و”الدفاع الوطني”، بين بلدتي الطيبة والسخنة في بادية حمص الشرقية.

-13شباط، لقي 4 عناصر من قوات النظام مصرعهم متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات “التنظيم” بسيارة كانت تقل عناصر من قوات النظام، خلال حملة تمشيط في قرية الدرويشية التابعة لناحية جب الجراح بريف حمص الشرقي، بحثا عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى إصابة 4 من قوات النظام بينهم ضابط بجروح متفاوتة.

-13 شباط، قتل 9 عناصر من قوات النظام وأصيب 3 آخرون، في هجوم لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على تجمع لقوات النظام في منطقة دويزين بريف حماة الشرقي.

وتستغل خلايا “التنظيم” عمليات بحث المواطنين والعسكريين عن الكمأة في البادية السورية، للتخفي وشن الهجمات، كما تتحرك مجموعات التنظيم بسهولة نتيجة خبرتها بالمنطقة الجغرافية الصحراوية.