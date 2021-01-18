خلال 72 ساعة من الهطولات المطرية.. غرق نحو 1000 خيمة وتضرر أكثر من 150 مخيمًا في شمال غرب سورية

تتجدد معاناة النازحين القاطنين في مخيمات شمال غربي سورية في شتاء كل عام، في ظل سوء التخطيط والتنفيذ في بناء وتشييد تلك المخيمات، حيث تكشف أمطار الشتاء عن غطاء اجتهاد المنظمات الإنسانية وتعري سوء استخدام وإدارة الأموال المقدمة لها.

وتشهد المخيمات كارثة إنسانية، بفعل الأمطار الغزيرة التي حولت معظمها إلى برك ماء، شردت العشرات من سكان الخيام.

كما ألحقت مياه الأمطار الضرر في المخيمات الاسمنتية ذات السقف البلاستيكي، حيث جرفت السيول 6 خيام اسمنتية في مخيم “عثمان بن عفان” الواقع شمالي بلدة كللي بريف إدلب، حيث تسكن نحو 180 عائلة جلهم من أهالي ريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري ارتفاع عدد الخيام الغارقة والمتضررة بشكل كبير إلى نحو 1000 خيمة ضمن أكثر من 150 مخيمًا يأوي نازحين من مناطق متفرقة، بفعل الهطولات المطرية المتواصلة منذ 72 ساعة.

وتشهد عشرات المخيمات في شمال غربي سورية كارثة إنسانية، نذكر منها، مخيمات دير حسان وسرمدا والدانا وأطمة وأم جرن وكفرعروق وكللي وقاح ومعرشورين وزردنا والحلزونة وطيبة وكفريحمول والضياء وتل الضمان وبابسقا والآباء والنور وحلب الشهباء وباتبو ومخيمات أخرى شمالي إدلب وغربي حلب، ومخيم حلب قرب دركوش، ومخيمات خربة الجوز وأهل العز، وعثمان بن عفان.

وأشار المرصد السوري، إلى أن سكان مخيمات حربنوش وتجمع الفردوس والشيخ بحر بريف إدلب، وجهوا نداء استغاثة إلى المنظمات الإنسانية والإغاثية، بعد أن أغرقت السيول التي شكلتها الأمطار عددًا من خيامهم، وألحقت الضرر بالعديد منها، وتشرد سكانها، في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة، كما يناشد “المرصد السوري” بضرورة توجيه الدعم الكافي للنازحين، من مواد تدفئة وألبسة ومواد غذائية وطبية، والوقوف بجانبهم في مواجهة العوامل الطبيعية التي تعصف بحياتهم الكارثية مع دخول فصل الشتاء من كل عام.