خلال 72 ساعة من مواصلة تدمير البنية التحتية بأوامر أردوغان.. 53 ضربة جوية تركية دمرت 19 موقعا ومنشأة حيوية في شمال شرق سورية  

تواصل تركيا تصعيدها العدواني على الأراضي السورية، بسلاح الجو والمدفعية، منذ يوم السبت 13 كانون الثاني، أي خلال 72 ساعة، حيث استهدفت بـ 53 ضربة جوية 19 مركزا حيويا استمرارا لتدميرها البنية التحتية في شمال شرق سورية.

انقطعت الكهرباء عن عدد البلدات والمدن، وهي 9 مدن: درباسية وعامودا و”تربسبيه” القحطانية، وديرك وكركي لكي وجل آغا وتل كرجر، وتل حميس والقامشلي، وبلغ عدد القرى التي انقطعت عنها الكهرباء، 2232، وأسفر القصف عن إصابة 7 عمال من العاملين في مجال الطاقة.

ومقتل 3 عناصر من قوات النظام، نتيجة استهداف مسيرة تركية مفرزة تابعة لشعبة المخابرات العسكرية في قرية ذبانة جنوب القامشلي بريف محافظة الحسكة.

كما أصيب طفل بجروح نتيجة قصف مطحنة أهلية في قرية سينجق جنوب عامودا بغارتين، وأصيبت أم وطفلين في غارة لمسيرة على منزل في كربطلي التابعة لدرباسية شمال الحسكة.

واستهدفت تركيا البنية التحتية لمناطق شمال وشرق سورية، مما أدى لتضررها بشكل كبير وإخراجها بعضها عن الخدمة بشكل كامل، وفيما يلي المنشآت التى تعرضت للقصف:

-محطة تحويل درباسية 66/20Kv، مسيرة.

-محطة تحويل عامودا 66/20Kv، مسيرة.

-محطة تحويل القامشلي الشمالية 66/20Kv، مسيرة.

-محطة تحويل تربسبيه / قحطانية /66/20Kv، مسيرة.

-محطة تحويل ديرك 66/20Kv، مسيرة.

-محطة تحويل سويدية 66/20Kv، مسيرة وحربية.

-محطة تحويل تل كوجر 66/20Kv، مسيرة.

-محطة تحويل تل علو 66/20Kv، مسيرة.

-محطة تحويل طويل 66/20Kv

– منشأة توليد الكهرباء السويدية خارجة عن الخدمة، مسيرة.

-معمل غاز وتوليد الكهرباء السويدية تدمير بشكل كامل، نتيجة 13 ضربة من المسيرات والحربي.

– ورشات وهنكارات العمل بمدينة رميلان.

-مصفاة النفط في كري بري بريف القحطانية، مسيرة.

-محطة عودا، مسيرة.

وفي عين العرب “كوباني” نفذت تركيا ضربات استهدفت البنية التحتية، مما أسفر عن أضرار كبيرة، وفيما يلي المناطق المستهدفة:

– شركة كهرباء وورشة تصليح سيارات في مدينة عين العرب

-موقع في قرية ماميد في ريف عين العرب / كوباني

-مزارع الأبقار في قرية شيخ جوبان جنوبي عين العرب.

واستهدفت تركيا، شركة نيركز في هرم شيخو غرب القامشلي، وحاجز لقوى الأمن الداخلي في خزنة على الطريق الدولي “m4” بريف قحطانية الجنوبي، ومدرسة سواقة سابقا في قرية كرباوي بريف القامشلي، وحاجز كفري سبي غربي القامشلي، وموقعا يقع بين اتحاد الفلاحين ومقر أمن الحواجز التابع لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” في درباسية بريف الحسكة، وقرى ومنازل في قرية كودحة، وقرية مركبة في ريف عامودا، ومنزل يقع بين هرمي شيخو وعلي فرو جميعها في ريف الحسكة.