خلال 72 ساعة.. نحو 50 شخصا قتلوا واستشهدوا بظروف مختلفة في عموم مناطق سورية

في ظل استمرار آلة الحرب المتزامن مع انتشار الفوضى والفلتان الأمني في عموم مناطق سورية على اختلاف الجهات المسيطرة، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل واستشهاد 49 شخصا خلال 72 ساعة قضوا في ظروف مختلفة.

وبدوره المرصد السوري لحقوق الإنسان، يدعو الأطراف الدولية مجدداً للعمل الجاد والمستمر بأقصى طاقاتها، من أجل وقف نزيف دم أبناء الشعب السوري.

فيما يلي تفاصيل الخسائر البشرية:

10 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في12 شباط، وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان وهم كالتالي:

– 2 من العسكريين ضمن صفوف قوات النظام

– 3 من الدفاع الوطني

– 4 من هيئة “تحرير الشام”

– 1 من العاملين ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”

29 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 13 شباط، وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان وهم كالتالي:

– 18 من قوات النظام

– 5 من الدفاع الوطني

– 5 من المدنيين

– 1 مجهولة الهوية

10 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 14 شباط وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان وهم كالتالي:

-5 من قوات النظام

-4 من المدنيين بينهم طفلين

-1 قيادي ضمن صفوف الفصائل الموالية لأنقرة

وعلية يجدد المرصد السوري تعهده بالالتزام في الاستمرار برصد وتوثيق المجازر والانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق أبناء الشعب السوري، بالإضافة لنشر الإحصائيات عنها وعن الخسائر البشرية، للعمل من أجل وقف استمرار ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات والفظائع بحق أبناء الشعب السوري، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكم الدولة الخاصة، كي لا يفلتوا من عقابهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق شعب كان ولا يزال يحلم بالوصول إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة لكافة مكونات الشعب.