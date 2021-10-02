خلال 72 ساعة.. 8 قتلى وجرحى نتيجة الانفلات الأمني ضمن مناطق نفوذ النظام السوري 

عثر أهالي على جثة رجل وعليها آثار طعنات بأداة حادة، في منزله بحي العدوي في مدينة حمص وسط سورية.

ووفقًا لمصادر أهلية فإن القتيل في العقد الخامس من العمر، ومضى على وفاته عدة أيام.

وفي اللاذقية توفي شاب متأثرًا بإصابته في 29 أيلول الفائت، جراء تعرضه لعدة طلقات نارية في البطن من قبل مسلحين بالقرب من جامع الخلفاء الراشدين عند حي الدعتور في مدينة اللاذقية، كما أصيب 3 أشخاص آخرين بالرصاص الطائش.

وفي محافظة طرطوس، رمى رجل في قرية عين الجاش، قنبلة على زوجته وأولاده، بعد خلاف عائلي، ما أدى إلى إصابة اثنين من أبنائه وهم شاب وشابة بحالة حرجة في العقد الثالث من العمر.

وفي دمشق، قَتل رجل زوجته بطلق ناري من سلاح حربي، بسبب خلاف بينهما، بعد امتناع الزوجة عن حضور حفل زفاف مع والدته.