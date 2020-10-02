خلال 8 أشهر.. القوات التركية تستقدم أكثر من 10 آلاف آلية وشاحنة تحمل معدات عسكرية ولوجستية إلى مواقعها ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”

خلال 8 أشهر.. القوات التركية تستقدم أكثر من 10 آلاف آلية وشاحنة تحمل معدات عسكرية ولوجستية إلى مواقعها ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، دخول رتل جديد تابع للقوات التركية نحو منطقة “خفض التصعيد”، حيث دخلت نحو 15 آلية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، واتجهت نحو المواقع التركية في منطقة “بوتين – أردوغان”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 6770 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10105 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.