خلال 9 جولات من القصف الجوي.. الطائرات الأميركية تستهدف 39 موقعاً وهدفاً للميليشيات الإيرانية في ديرالزور وتقتل وتصيب نحو 50 منهم

خلال 9 جولات من القصف الجوي.. الطائرات الأميركية تستهدف 39 موقعاً وهدفاً للميليشيات الإيرانية في ديرالزور وتقتل وتصيب نحو 50 منهم

يواصل الجانب الأميركي تصعيده ضد الميليشيات التابعة لإيران بمحافظة دير الزور، عبر استهدافات جوية مستمرة سواء بالطائرات الحربية أو الطائرات المسيّرة، مستهدفاً مواقع ونقاط وآليات عسكرية ومستودعات سلاح وذخائر بمناطق متفرقة خاضعة لنفوذ الميليشيات.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، 9 جولات من الاستهدافات الجوية الأميركية على دير الزور منذ مطلع العام 2024، طالت 39 موقعاً وهدفاً للميليشيات التابعة لإيران، وتسببت بمقتل 34 منهم، هم: 12 من الجنسية السورية، و6 من حزب الله اللبناني، و6 من الجنسية العراقية، و10 من جنسيات غير سورية، بالإضافة لمقتل سائق صهريج أيضاً.

كما تسببت الاستهدافات بإصابة 15 آخرين بجراح متفاوتة، فضلاً عن خسائر مادية فادحة بالمواقع المستهدفة.

وفيما يلي يستعرض المرصد السوري تفاصيل تلك الاستهدافات:

– 7 كانون الثاني، أصيب 2 من المليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية بجراح بليغة، في استهداف طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للقوات الأمريكية، استهدفت شاحنة واحدة على الأقل تابعة للميليشيات براد محملة بسلاح وذخائر، على طريق بلدة الغبرة – مطار الحمدان بريف البوكمال شرقي دير الزور، بعد عبورها الأراضي العراقية باتجاه الداخل السوري.

-8 كانون الثاني، استهدف طيران حربي يرجح أنه أميركي مواقع الميــليشيات ضمن منطقة المزارع بمحيط مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، حيث تصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، دون معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

-14 كانون الثاني، دوت انفجارات في مدينة دير الزور، ناجمة عن استهداف طائرات “التحالف الدولي”، مواقع للمجموعات المدعومة من إيران قرب مطار دير الزور العسكري.

-23 كانون الثاني، تأكد مقتل اثنين من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات غير سورية، جراء استهداف جوي من قبل طيران حربي يرجح أنه أميركي استهدف شاحنة سلاح واحدة على الأقل بأطراف السيال التابعة للبوكمال في ريف دير الزور الشرقي، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود 3 جرحى على الأقل بعضهم بحالات خطرة، واستهدفت الضربات شحنة سلاح ومستودعاً بمحيط البوكمال.

-25 كانون الثاني، قتل 3 عناصر وأصيب 5 آخرون بجراح متفاوتة وهم من الجنسية السورية من عناصر الفوج 47 التابع للميليشيات الإيرانية، جراء استهداف الطيران الحربي التابع لقوات “التحالف الدولي”، مستودعا للأسلحة والذخائر في منطقة الصناعة بمحيط مدينة البوكمال شرقي دير الزور قرب الحدود السورية-العراقية.

-2/3 شباط، نفذت الطائرات الأمريكية جولات من الاستهدافات الجوية على مواقع بطول نحو 130 كيلومترا من مدينة دير الزور وصولا للحدود السورية -العراقية مرورا بالميادين.

واستهدفت خلال تلك الجولات 28 موقعا هاما للميليشيات الإيرانية، ففي مدينة الميادين قصفت مواقع في كل من حي التمو وقاعدة عين علي وقاعدة الإمام علي ومنطقة قلعة الرحبة وحي الشبلي والحيدرية وصوامع الحبوب، وفيلا أبو العباس قائد مليشيا العباس عند دوار البلعوم على أطراف مدينة الميادين.

وفي البوكمال قرب الحدود السورية -العراقية استهدفت عدة مواقع في الهجانة والهري ومعبر السكك غير الشرعي مع العراق.

وفي مدينة دير الزور استهدفت مواقع للميليشيات الإيرانية بالقرب من كلية التربية سابقا، ومحيط المطبخ الإيراني، وقرب الرادارات وطب هرابش وحويجة صكر ومستودعات عياش.

وأسفرت الضربات عن مقتل 29 عنصراً من الميليشيات وهم: 9 من الجنسية السورية، و6 من الجنسية العراقية، و6 من “حزب الله” اللبناني، و8 مجهولي الهوية حتى اللحظة، فيما لايزال قتلى تحت أنقاض المباني.

وتوزع القتلى كالآتي: 19 في الميادين، بينهم عناصر من “حزب الله”، و10 بمدينة دير الزور.

-9 شباط، استهدفت طائرة مسيّرة يرجح أنها أمريكية نقطة عسكرية تابعة لميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني في أطراف بلدة السكرية بريف البوكمال شرقي دير الزور، ووفقاً للمصادر فإن النقطة المستهدفة كانت قد افرغتها الميليشيات الإيرانية مؤخراً.

-12 شباط، شنت طائرات مسيرة مجهولة يرجح أنها للقوات الأمريكية غارات استهدفت مزرعة في منطقة الشبلي قرب مدينة الميادين بريف دير الزور، حيث تستخدمها ميليشيا الإمام الصادق التابعة للحرس الثوري الإيراني، لتخزين الصواريخ.

كما استهدفت الطائرات موقعا فارغا كان يستخدم لتدريب عناصر الحرس الثوري الإيراني، دون وقوع إصابات وقتل سائق صهريج باستهداف مباشر أثناء تواجده على طريق قاعدة عين علي، حيث يتواجد منصة لإطلاق صواريخ.

وكانت الطائرات الأميركية الحربية والمسيرة قد قامت باستهداف مواقع الميليشيات التابعة لإيران 13 مرة خلال العام الفائت 2023، جميعها كانت لمواقع ونقاط وآليات في محافظة دير الزور ضمن منطقة غرب الفرات.

وخلفت تلك الضربات وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 41 قتيلاً من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية سورية وغير سورية وأكثر من 28 جريحاً، بعضهم بحالات خطرة، بالإضافة لمقتل 3 من قوات النظام.