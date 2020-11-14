خلايا الاغتيال تقتل متعاوناً مع قوات النظام في درعا.. وارتفاع عدد قتلى الانفلات الأمني خلال اليوم إلى 3 عناصر

خلايا الاغتيال تقتل متعاوناً مع قوات النظام في درعا.. وارتفاع عدد قتلى الانفلات الأمني خلال اليوم إلى 3 عناصر

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اغتال مسلحون مجهولون بالرصاص، اليوم، متعاوناً مع قوات النظام، في بلدة تسيل بريف درعا الغربي.

ويأتي ذلك، في ظل الانفلات الأمني في عموم محافظة درعا.

وبذلك يرتفع عدد القتلى من قوات النظام والمتعاونين معهم في المحافظة خلال اليوم إلى 3، حيث رصد المرصد السوري، قبل ساعات، عملية اغتيال طالت عنصرين من “الفرقة الرابعة” التي يترأسها شقيق رأس النظام السوري، بإطلاق النار عليهم من قِبل مسلحين مجهولين في بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 763 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 502، وهم: 138 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 220 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و97 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.