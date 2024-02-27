خلايا “التنظيم” تستهدف صهريج نفط لأحد المستثمرين في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون مجهولون يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” اليوم، يستقلون دراجة نارية، بالرصاص بشكل مباشر صهريج نفط تعود ملكيته لأحد مستثمري النفط في بلدة الجرذي ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، مما أدى لاحتراقه، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وأحصى المرصد السوري 42 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 24 قتيل، هم: 15 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق “الإدارة الذاتية”، و1 من التنظيم، و4 حراس يعملون مع “الإدارة الذاتية” و4 مدنيين.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 31 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 7 من العسكريين و3 مدنيين

– 5 عمليات في الحسكة أسفرت عن مقتل 5 من العسكريين و1 مدني

– 5 عمليات في الرقة، أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين و 4 حراس منشآت مدنية تابعة لـ”الإدارة الذاتية”.

– عملية في حلب، أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.