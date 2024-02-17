خلايا “التنظيم” تشتبك مع ميليشيا “الدفاع الوطني” في بادية حمص وغارات جوية روسية تطال المنطقة

محافظة حمص: اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة، وبين ميليشيا الدفاع الوطني من جهة أخرى، في باديتي تدمر والسخنة بريف حمص الشرقي، فيما شنت المقاتلات الحربية الروسية غارات جوية على ذات المواقع تزامنا مع الاشتباكات، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وتشهد المناطق الخاضعة لنفوذ قوات النظام والميليشيات الموالية لها، تصعيدا في هجمات خلايا “التنظيم” في مناطق متفرقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد أمس، مقتل قتل عنصرين من ميليشيا لواء القدس المدعوم روسيا، في هجوم مباغت شنته خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في منتصف ليل الخميس- الجمعة، على موقع عسكري تابع لقوات النظام، بالقرب من حقل جحار للغاز في منطقة جبلية غربي تدمر في بادية حمص الشرقية، حيث جرى نقلهما إلى المستوصف