خلايا “التنظيم” تغتال عنصرا من “الدفاع الوطني” في ريف دير الزور

محافظة ديرالزور: قتل عنصر من “الدفاع الوطني” برصاص أفراد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بالقرب سوق الهال بمدينة الميادين شرقي ديرالزور ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والميليشيات الموالية لها، كما سلبوه سلاحه نوع كلاشينكوف، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام خلال اليوم هجمات مكثفة لخلايا “التنظيم” ، حيث وثق المرصد السوري اليوم السبت 6 عمليات في مناطق متفرقة في البادية أدت لمقتل 13 عنصر من قوات النظام بينهم عنصران من “التنظيم”.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 149 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

19 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات.

115 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 13 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 56 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص

و15 مدني بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 18 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 31 من العسكريين بينهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران، و2 من التنظيم، و2 من العاملين في جمع الكمأة

– 28 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 52 من العسكريين بينهم 3 من الميليشيات الموالية لإيران، و14 من التنظيم، واستشهاد 6 مدنيين.

– 5 عمليات في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 14 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 4 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 10 من العسكريين، واستشهاد 12 مدنيين بينهم طفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران