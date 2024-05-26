خلايا “التنظيم” تهاجم حاحزاً عسكرياً لقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: هاجم مسلحون مجهولون يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” يستقلون دراجة نارية أمس بالأسلحة أحد الحواجز العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، حيث دارت اشتباكات مسلحة بين المهاجمين وعناصر الحاجز دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأحصى المرصد السوري 121 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 63 قتيلا، هم: 42 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق “الإدارة الذاتية”، و6 من التنظيم، و4 حراس يعملون مع “الإدارة الذاتية” و11 مدنيين بينهم طفل ومشعوذة.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 102 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 30 من العسكريين و10 مدنيين بينهم طفل ومشعوذة و4 من التنظيم.

– 11 عملية في الحسكة أسفرت عن مقتل 6 من العسكريين، و2 من التنظيم، و1 مدني.

– 8 عمليات في الرقة، أسفرت عن مقتل 6 من العسكريين و 4 حراس منشآت مدنية تابعة لـ”الإدارة الذاتية”.