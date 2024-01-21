خلايا “التنظيم” تستهدف شاب كان يعمل مع “الإدارة الذاتية” في ريف دير الزور الشرقي

خلايا “التنظيم” تستهدف شاب كان يعمل مع “الإدارة الذاتية” في ريف دير الزور الشرقي

محافظة ديرالزور: أطلق مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، الرصاص المباشر نحو شاب عمل سابقا ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية، وذلك في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، مما أدى إلى إصابته، ونقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”.

وأحصى المرصد السوري 15 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 7 قتلى، هم 6 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، و1 من التنظيم.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 11 عمليات في دير الزور أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.

– عمليتان في الحسكة أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.

– عملية في الرقة أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.

– عملية في حلب أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.