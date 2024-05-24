خلايا “التنظيم” تستهدف صهاريج نفط لميليشيا “القاطرجي” بريف دير الزور

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بالأسلحة الرشاشة، 3 صهاريج محملة بالنفط الخام لميليشيا “القاطرجي”، بالقرب من قرية الريانة التابعة لناحية أبو خشب ضمن مناطق سيطرة قسد شمال غربي دير الزور، مما أدى لإصابة 3 سائقين بجروح بليغة تم نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

وأحصى المرصد السوري 120 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 63 قتيلا، هم: 42 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق “الإدارة الذاتية”، و6 من التنظيم، و4 حراس يعملون مع “الإدارة الذاتية” و11 مدنيين بينهم طفل ومشعوذة.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 101 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 30 من العسكريين و10 مدنيين بينهم طفل ومشعوذة و4 من التنظيم.

– 11 عملية في الحسكة أسفرت عن مقتل 6 من العسكريين، و2 من التنظيم، و1 مدني.

– 8 عمليات في الرقة، أسفرت عن مقتل 6 من العسكريين و 4 حراس منشآت مدنية تابعة لـ”الإدارة الذاتية”.