خلايا “التنظيم” تضرم النيران في بئر نفطي شرق ديرالزور

محافظة دير الزور: نفذ مسلحون خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، عمليتين منفصلتين في ريف دير الزور ضمن مناطق “قسد”، حيث استهدفوا بالرصاص المباشر موظفا مدنيا، في بلدة أبو حمام شرقي ديرالزور، دون التمكن منه.

وفي حادثة أخرى أضرم أفراد خلية تابعة لـ”التنظيم” النيران في بئر الفلاج النفطي في بلدة الجرذي بريف ديرالزور الشرقي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية.

وأحصى المرصد السوري 44 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 24 قتيل، هم: 15 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق “الإدارة الذاتية”، و1 من التنظيم، و4 حراس يعملون مع “الإدارة الذاتية” و4 مدنيين.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 33 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 7 من العسكريين و3 مدنيين

– 5 عمليات في الحسكة أسفرت عن مقتل 5 من العسكريين و1 مدني

– 5 عمليات في الرقة، أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين و 4 حراس منشآت مدنية تابعة لـ”الإدارة الذاتية”.

– عملية في حلب، أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.