خلايا “التنظيم” تغتال رئيس مجلس محلي وتصيب “كومين” بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون يرجح انتماؤهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بالرصاص المباشر، رئيس المجلس المحلي في قرية الحوايج وآخر “كومين” في ريف دير الزور، مما أدى لمقتل رئيس المجلس المحلي وإصابة الآخر بجروح خطيرة تم إسعافه إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

يأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وبذلك، يكون المرصد السوري قد أحصى 124 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2023، تمت عبر هجمات مسلحة و استهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 81 قتيلا، هم: 18 مدنيين و58 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، وشخص مجهول الهوية، و4 عناصر من “التنظيم”.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 16 عمليات في الرقة أسفرت عن 15 قتلى عسكريين و2 مدنيين.

-93 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 16 من المدنيين، ومجهول الهوية، و32 عسكري وعنصرين من تنظيم بينهم قيادي عراقي

– 3 عملية في حلب أسفرت عن مقتل 7 عسكريين بينهم قادة

– 12 عملية في الحسكة أسفرت عن جرحى و4 قتلى عسكريين وعنصرين من ” التنظيم”.