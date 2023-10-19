خلايا “التنظيم” تغتال عنصرين من “قسد” بريف دير الزور

محافظة دير الزور: قتل عنصران من قوات سوريا الديمقراطية، إثر استهدافهما بالرصاص المباشر، في بلدة الصبحة شرقي ديرالزور، من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية، يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وبذلك، يكون المرصد السوري قد أحصى 136 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2023، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 93 قتيلا، هم: 21 مدنيين و67 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، وشخص مجهول الهوية، و4 عناصر من “التنظيم”.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 16 عمليات في الرقة أسفرت عن 15 قتلى عسكريين و2 مدنيين.

-105 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 19 من المدنيين، ومجهول الهوية، و 41 عسكري وعنصرين من تنظيم بينهم قيادي عراقي

– 3 عملية في حلب أسفرت عن مقتل 7 عسكريين بينهم قادة

– 12 عملية في الحسكة أسفرت عن جرحى و4 قتلى عسكريين وعنصرين من ” التنظيم”