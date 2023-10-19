خلايا “التنظيم” تهاجم حاجزا لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”  بريف دير الزور الشمالي

محافظة دير الزور: استهدف أفراد خلية تابعة لـ”التنظيم” بالأسلحة الرشاشة، حاجز الكوع التابع لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” في بلدة الصور بريف ديرالزور الشمالي، قبل أن يلوذوا بالفرار على متن دراجاتهم النارية إلى جهة مجهولة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وبذلك، يكون المرصد السوري قد أحصى 135 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2023، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 91 قتيلا، هم: 21 مدنيين و65 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، وشخص مجهول الهوية، و4 عناصر من “التنظيم”.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 16 عمليات في الرقة أسفرت عن 15 قتلى عسكريين و2 مدنيين.

-104 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 19 من المدنيين، ومجهول الهوية، و 39 عسكري وعنصرين من تنظيم بينهم قيادي عراقي

– 3 عملية في حلب أسفرت عن مقتل 7 عسكريين بينهم قادة

– 12 عملية في الحسكة أسفرت عن جرحى و4 قتلى عسكريين وعنصرين من ” التنظيم”.