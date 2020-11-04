خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تحاول اغتيال متعاون مع “الأسايش” في مخيم الهول بريف الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أطلقت خلايا تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” النار على متعاون مع قوى الأمن الداخلي”أسايش”، من الجنسية العراقية، في القطاع الثاني الخاص باللاجئين العراقيين ضمن “مخيم الهول” الواقع أقصى جنوب شرق الحسكة، مما أدى إلى إصابته بجراح.

ونشر المرصد السوري في 17 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عثرت قوى الأمن الداخلي “أسايش”، على جثة لسيدة روسية مقتولة بواسطة “مطرقة بالرأس” من قِبل نساء عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” المتشددات في قطاع المهاجرات ضمن “دويلة الهول” أقصى جنوب شرقي الحسكة.

وأفادت مصادر المرصد السوري في 11 أكتوبر/تشرين الأول، بأن قوى الأمن الداخلي”أسايش”، داهمت فيزين “الخامس والرابع” الخاص بالسوريين في “مخيم الهول” جنوب شرق الحسكة، واعتقلت على إثرها امرأة و شابين، يعملون كخلية لتصفية المخبرين المتعاونين مع قوى الأمن الداخلي في المخيم بالإضافة لمسؤوليتهم عن عمليات القتل في المخيم، وعُثر بحوزتهم على “فرد كاتم للصوت” وقبضات لاسلكية.