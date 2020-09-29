خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تستهدف حاجزاً للأسايش في بلدة الهول جنوب شرق الحسكة وتقتل عنصر

عمد مسلحان يستقلان دراجة نارية إلى إطلاق النار على حاجز تابع لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، جنوب بلدة الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، ما أدى لمقتل عنصر من الأسايش، عقب ذلك قام عناصر الحاجز باستهداف المهاجمين، ما أدى لمقتل أحدهما واعتقال الآخر، حيث أن القتيل من الجنسية العراقية من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 586 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 205 مدنيا، من بينهم 15 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 377 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.