خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تستهدف محيط القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” استهدفت محيط القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي، حيث انطلقت القذائف من مقبرة قرب بلدة ذيبان بريف دير الزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وفي سياق ذلك، استنفرت القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية ومشطت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة محيط الحقل.

يذكر أن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تنفذ عمليات يومية تستهدف قوات سوريا الديمقراطية في شرق الفرات.