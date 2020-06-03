خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تضرم النيران في آبار النفط ببادية دير الزور وتطالب المستثمرين بدفع “الزكاة”

شنت خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوما على بئر الأزرق التابع لحقل التنك النفطي في بادية ريف دير الزور الشرقي، وأضرموا النيران في آبار النفط والصهاريج، واعتدوا بالضرب على التجار والعاملين في آبار المنطقة، كما طالب عناصر التنظيم المستثمرين بضرورة دفع “الزكاة” لهم.

وكان المرصد السوري رصد في،31 من أيار الفائت، أن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت عنصر سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية” بمدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن اعتقال العنصر جاء على خلفية قيامه بجمع “أموال الزكاة” من المواطنين لصالح خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” النشطة في المنطقة.