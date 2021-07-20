خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تغتال عنصرًا في صفوف قوات سوريا الديمقراطية شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال جديدة طالت عنصر ضمن قوات سوريا الديمقراطية على يد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وذلك بعد استهدافه بعدة رصاصات في بلدة أبو حمام الواقعة في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 776 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 273 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 499 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.