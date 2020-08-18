خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تغتال مشعوذا في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، يعتقد أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، مساء اليوم، مواطنا يعمل بالشعوذة، من أبناء مدينة دير الزور، ويسكن في بلدة الكبر بريف ديرالزور الشرقي، ما أدى إلى مقتله على الفور.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 559 شخصا.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 191 مدنيا، من بينهم 14 طفل و9 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 364 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.