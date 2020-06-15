خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تقتحم مبنى “بلدية الشعب” في الطيانة وتعدم رئيس البلدية رمياً بالرصاص

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” اقتحموا مبنى “بلدية الشعب” في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي، وجمعوا الموظفين بمكان واحد، ثم عمدوا إلى إعدام رئيس البلدية رمياً بالرصاص أمام مرأى الموظفين

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 517 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 175 مدنيا، من بينهم 14 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 336 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.