خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تهاجم حاجزاً لقوات “الدفاع الذاتي” غرب دير الزور

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الأنسان، بأن خلايا تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، هاجمت بالإسلحة الرشاشة حاجزاً لقوات “الدفاع الذاتي” التابعة لقسد، في بلدة جزرة البوحميد بريف دير الزور الغربي، ما تسبب بجرح أحد عناصر الحاجز.

ونشر المرصد السوري، أن مسلحين مجهولين عمدوا بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، إلى استهداف دورية لقوات سوريا الديمقراطية في منطقة ختيلة بمدينة البصيرة ضمن ريف ديرالزور الشرقي، بالأسلحة الرشاشة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، عقب ذلك قامت قسد باستنفار قواتها في المنطقة والانتشار على طريق قرية الزر.