خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تواصل نشاطها ضمن مناطق نفوذ “قسد” وتتوعد بـ “الذبح”

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن خلايا تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” عمدت مساء أمس الأحد، إلى إحراق “مبنى الشؤون الدينية” التابعة لـ “قوات سوريا الديمقراطية” في قرية حمار العلي بريف دير الزور الغربي، كما عمدت الخلايا إلى كتابة عبارات على الجدران، جاء فيها “باقية وتتمدد وجئناكم بالذبح”

وكان المرصد السوري أشار في الـ 9 من الشهر الجاري، إلى انفجار عبوة ناسفة في أطراف مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، حيث تزامن الانفجار أثناء مرور آلية لقوات سوريا الديمقراطية من المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل انفجرت عبوة ناسفة على طريق حقل العمر النفطي بريف دير الزور، ولا أنباء عن إصابات إلى الآن