خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تواصل نشاطها في “دويلة” الهول وتقتل لاجئ من الجنسية العراقية

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال جديدة في “مخيم الهول” طالت لاجئ من الجنسية العراقية بعد تعرضه لإطلاق نار من قِبل مسلحين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” أثناء تواجده في القسم الأول من المخيم.

وفي الـ 27 من أغسطس المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن لاجئ من الجنسية العراقية قضى بعد تعرضه لإطلاق نار من قِبل مسلحين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” أثناء تواجده في القسم الأول من المخيم،

والجدير بالذكر أن تعداد الجرائم منذ انتهاء المرحلة الأولى للحملة الأمنية بلغ 29 جريمة قتل، وهو مؤشر لا يدعو للتفاؤل وسط تخوف من عودة جرائم القتل للتصاعد في مخيم الهول.