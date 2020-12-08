خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” يتصاعد نشاطها بالمطالبة “بالزكاة” من المواطنين في مناطق ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” عمدت إلى زرع عبوة ناسفة أمام منزل مواطن في مدينة البصيرة شرقي دير الزور، بعد رفض صاحب المنزل دفع مبلغ مالي كـ”زكاة” للتنظيم، ليقدم عدد من الشبان على تفكيك العبوة الناسفة من أمام منزل المواطن قبل أن تنفجر.

كما هددت خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” أحد العاملين في المحال التجارية بمدينة البصيرة، لعدم القدوم إلى محله ومزاولة عمله، وإلا سيتم اغتياله، يأتي ذلك بعد مضي نحو أسبوع من إطلاق النار على منزله من قِبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” لإجباره على دفع “الزكاة”.

ونشر المرصد السوري في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن 4 عناصر يستقلون دراجات نارية، هددوا طبيباً في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، وطالبوه بدفع “الزكاة”، بعد أن أطلقوا عيارات نارية على منزله بشكل مباشر.