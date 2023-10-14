خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” يغتالون متهم بأعمال سحر بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: قتل شخص متهم بأعمال السحر والشعوذة، جراء استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين يعتقد أنهم تابعين لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي، ضمن منطقة قوات سوريا الديمقراطية.

وبذلك، يكون المرصد السوري قد أحصى 129 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2023، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 85 قتيلا، هم: 20 مدنيين و60 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، وشخص مجهول الهوية، و4 عناصر من “التنظيم”.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 16 عمليات في الرقة أسفرت عن 15 قتلى عسكريين و2 مدنيين.

-98 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 18 من المدنيين، ومجهول الهوية، و34 عسكري وعنصرين من تنظيم بينهم قيادي عراقي

– 3 عملية في حلب أسفرت عن مقتل 7 عسكريين بينهم قادة

– 12 عملية في الحسكة أسفرت عن جرحى و4 قتلى عسكريين وعنصرين من ” التنظيم”.