خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” يواصلون عملياتهم ضد قوات سوريا الديمقراطية شرقي الفرات

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، استهداف منزل أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية في قرية العزبة الواقعة شمال مدينة دير الزور، بالأسلحة الرشاشة من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، كما ألقى مجهولون يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” قنبلة يدوية على منزل تتخذه قوات سوريا الديمقراطية مقراً لها في بلدة صور بريف دير الزور، دون أنباء عن إصابات إلى الآن.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، قيام مسلحون مجهولون بإطلاق النار على شخص من أبناء بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية”، الأمر الذي أدى لإصابته بجراح، وكانت مصادر المرصد السوري أفادت يوم أمس الأول، بهوية الرجل والمرأة اللذان قتلا، أمس السبت، في بلدة الشحيل الخاضعة لنفوذ “قسد” شرقي دير الزور، ووفقًا للمصادر، فإن الشخصين هم رجل وزوجته يعملان في “جمعية البر والإحسان الخيرية” العاملة في دير الزور ضمن مناطق النظام السوري، وكانا في مهمة لصالح “الجمعية” دون ورود معلومات عن الأسباب والدوافع التي أدت إلى مقتلهما.