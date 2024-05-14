خلايا “تنظيم الدولة” تهاجم آلية عسكرية لـ”الأسايش” بريف ديرالزور الشمالي

محافظة ديرالزور: استهدف مسلحان من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بالأسلحة الرشاشة، آلية لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” أثناء تجولهم في قرية الوسيعة بريف دير الزور الشمالي، وفي سياق ذلك، دار اشتباك مسلح بين الطرفين، فبل أن يلوذا بالفرار على دراجة نارية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأحصى المرصد السوري 111عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 60 قتيلا، هم: 40 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق “الإدارة الذاتية”، و6 من التنظيم، و4 حراس يعملون مع “الإدارة الذاتية” و10 مدنيين بينهم طفل ومشعوذة.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 92 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 28 من العسكريين و9 مدنيين بينهم طفل ومشعوذة و4 من التنظيم.

– 11 عملية في الحسكة أسفرت عن مقتل 6 من العسكريين، و2 من التنظيم، و1 مدني.

– 8 عمليات في الرقة، أسفرت عن مقتل 6 من العسكريين و 4 حراس منشآت مدنية تابعة لـ”الإدارة الذاتية”.