خوفاً من ارتفاع الأسعار في شهر رمضان.. العديد من أهالي حمص يسارعون لتأمين متطلباتهم قبل حلوله

خوفاً من ارتفاع الأسعار في شهر رمضان.. العديد من أهالي حمص يسارعون لتأمين متطلباتهم قبل حلوله

محافظة حمص: شهدت أسواق محافظة حمص إقبالاً ملحوظاً من قبل الأهالي الباحثين عن تأمين أساسيات الحياة المعيشية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك بهدف الهرب من ارتفاع الأسعار المتوقع مع بدء الشهر الفضيل.

نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حمص أكدوا قيام شريحة واسعة من الأهالي ببدء ارتياد المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية والبقوليات والحبوب (البرغل الأرز العدس البازلاء والفاصوليا) التي تعتبر المكون الرئيسي لوجبات الإفطار في شهر رمضان.

ونقل نشطاء المرصد عن الحاج (حسن.ي) من سكان حي القصور بمدينة حمص قوله: إن السبب الرئيسي الذي دفعه للتبضع مبكراً هو التخوف الذي يعيشه الأهالي من ارتفاع الأسعار واحتكار البضائع وفقدان العديد من أصنافها كما جرى العام الماضي، الأمر الذي ساهم بارتفاع أسعار تلك السلع للضعف والضعفين مع إقبال الأهالي لشرائها بشكل يومي.

وأضاف أن إقباله على الشراء والتسوق المبكر لا يعني وجود أسعار منخفضة على العكس، حيث بلغ سعر كيلو الأرز الواحد 22 ألف ليرة سورية، وسعر كيلو البرغل 16 ألف ليرة، وسعر عبوة الزيت النباتي سعة لتر واحد 27 ألف ليرة سورية، إلا أن هذه الأسعار سيصبح الحصول عليها خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان أشبه ما تكون بضرب من الخيال حيث ستنطلق مرحلة الصراع ما بين المستهلك وجشع التاجر الذي لا يوجد من يردعه للالتزام بالتسعيرة المحددة في إشارة منه لدوريات التموين التابعة للنظام.

من جهته أكد (ع.س ) توجهه لمالكي الأبقار ضمن ريف حمص الشمالي لشراء الحليب الذي شهد هو الآخر ارتفاعاً بسعره متخطياً حاجز الـ 12 ألف ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، وذلك بهدف قيامه بصناعة الزبدة واللبنة والقريشة بشكل يدوي لتأمين مستلزمات السحور الرمضاني.

وأضاف خلال حديثه للمرصد، أن ارتفاع أسعار الألبان والأجبان ضمن السوق المحلية سيجعل من الصعب على أرباب الأسر تأمين ما تحتاجه العائلة خلال شهر رمضان لافتاً إلى أن سعر كيلو القريشة بلغ 65ألف ليرة سورية، وسعر كيلو اللبنة 50 ألف ليرة بينما بلغ سعر كيلو الجبنة البقرية 120 ألف ليرة ما سيغيبهم دون أدنى شك عن مائدة السحور لشريحة واسعة من الأهالي.

تجدر الإشارة إلى أن أسواق مدينة حمص تعاني من حالة ركود لافتة منذ مطلع العام الحالي وفق شهادة مجموعة من التجار، إلا أن اقتراب حلول شهر رمضان الذي بات على الأبواب ساهم بشكل جزئي بعودة الحركة الشرائية لأسواق المدينة على الرغم مما تعانيه البلاد من انتشار البطالة وتدهور الوضع المعيشي المتزامن مع تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار لما يقارب 14500ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد بحسب سعر نشرة الصرافة في السوق السوداء يوم أمس الخميس.