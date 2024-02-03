خوفاً من استئناف الاستهدافات الجوية الأمريكية.. عشرات العائلات تغادر منازلها في مدينتي دير الزور والميادين

محافظة دير الزور: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مدينة دير الزور شهدت خلال الساعات الماضية حركة نزوح لعشرات العائلات من سكان أحياء الجبيلة والحميدية والعمال، حيث غادرت العائلات منازلها خوفاً من استمرار الاستهدافات الجوية الأمريكية لمواقع الميليشيات الموالية لإيران في المدينة، وسط حالة من الخوف لدى الأهالي.

وقال (ح.أ) وهو من سكان حي العمال في مدينة دير الزور: بسبب قصف الطيران الأمريكي لموقع قرب كلية التربية ليلة أمس، التي تتمركز فيها الميليشيات الموالية لإيران، والقريبة من الأبنية السكنية التي يتواجد فيها الأهالي، اضطر جميع سكان الحي لترك منازلهم والنزوح إلى حيي الجورة القصور.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد نزحت عشرات العائلات أيضاً من مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية نتبجة القصف الأمريكي على مواقع الميليشيات الموالية لإيران في المدينة ومحيطها.

وارتفعت إلى 23 حصيلة قتلى الاستهدافات الجوية الأمريكية على مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية في دير الزور وريفها، هم: 13 في مدينة الميادين و10 في مدينة دير الزور، بعد أن انتشلت الميليشيات الإيرانية جثثاً كانت عالقة في المطبخ الإيراني الذي استهدفته الضربات الجوية الأمريكية، ومن بين القتلى 9 من المقاتلين السوريين.

ويسود الهدوء الحذر ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية في دير الزور وريفها بعد سلسلة الاستهدافات الجوية الأمريكية العنيفة ليلاً والتي طالت 27 موقعاً.