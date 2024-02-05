خوفاً من استهدافهم.. قيادات في “الحرس الثوري” الإيراني ينتشرون في مدينة تدمر بعد وصولهم قادمين من دير الزور

محافظة حمص: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوصول دفعة من قيادات ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني إلى مدينة تدمر شرقي حمص، قادمين من مناطق دير الزور وريفها، حيث جرى توزيع سكنهم بين المدنيين في المدينة تفادياً لاستهدافهم، وجاء ذلك بعد الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت مواقع الميليشيات الموالية لإيران في مناطق دير الزور وريفها.

وكانت الميليشيات الإيرانية قد نقلت كافة العربات والزيلات العسكرية التابعة لها من مستودعات عياش بمدينة دير الزور وتجميعها في معسكر الطلائع.

كما أفرغت مستودعاتها التي نقلت إليها الأسلحة والذخائر قبل القصف الأمريكي الأخير عند منتصف ليل الجمعة-السبت 3 شباط، إلى أماكن أخرى، وسط انتشار كبير للعناصر الأجنبية في أحياء المدينة.

وعملت الميليشيات الإيرانية على إزالة ركام المباني التي تم استهدافها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية

وشهدت مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي انتشارا أمنيا مكثفا للميليشيات الإيرانية التي عملت على نقل عدد من قياداتها إلى حي المساكن بمدينة دير الزور. بالإضافة إلى نقل آخرين من مواقع قرب الحدود السورية – العراقية إلى مدينة تدمر.

ونفذت الطائرات الأمريكية، عند منتصف ليل الجمعة-السبت 3 شباط، جولات من الاستهدافات الجوية على مواقع بطول نحو 130 كيلومترا من مدينة دير الزور وصولا للحدود السورية -العراقية مرورا بالميادين، واستهدفت خلال تلك الجولات 28 موقعا هاما للميليشيات الإيرانية، وتسببت الضربات الأمريكية للميليشيات الإيرانية في مناطق دير الزور وريفها في إرباك تلك الميليشيات.