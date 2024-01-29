خوفاً من الرد الأمريكي بعد مقتل وإصابة نحو 30 جندي أمريكي.. الميليشيات الموالية لإيران تخلي العديد من المواقع في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: يستمر استنفار الميليشيات الموالية لإيران وإعادة تموضعها وتغيير مواقعها على شريط نهر الفرات من مدينة البوكمال إلى مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، حيث عمدت الميليشيات الموالية لإيران إلى إخلاء نحو 12 موقع في مدينتي البوكمال والميادين والمناطق المحيطة بهمها، وانتقلت إلى مواقع بديلة خوفاً من الرد الأمريكي بعد مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين إثر الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن.

بادية الميادين

ووفقاً للمصادر، فقد أخلت الميليشيات الموالية لإيران مواقع لها في قلعة الرحبة في بادية الميادين، والمربع الأمني في حي التمو، ومواقع لها في مزارع مدينة الميادين، وقرب مدرسة الحسن داخل المدينة، وفي قرى الطيبة وصبيخان بريفها، وتوجهت إلى مواقع أخرى في إطار إعادة انتشارها وتموضعها وتغيير مواقها خوفاً من الرد الأمريكي، كما عمدت الميليشيات إلى إعادة تموضعها وإخلاء عدة مواقع في البوكمال والمناطق المحيطة بها.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس إلى تحليق 4 طائرات مروحية أمريكية في أجواء القاعدة الأمريكية بمعمل غاز كونيكو شمال مدينة دير الزور، تزامنا مع هبوط طائرتي شحن أمريكيتين في القاعدة.

وتأتي التحركات الأمريكية في سورية، بالتوازي مع إعادة تموضع المجموعات المدعومة من إيران في مناطق انتشارها على طول شريط نهر الفرات في محافظة دير الزور، إضافة إلى البادية السورية.