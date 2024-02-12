خوفاً من محتجين على فصل مدرس لانتقاده رأس النظام.. مدير التربية في السويداء يقضي ليلته داخل مبنى المديرية

محافظة السويداء: تجمع عدد من المواطنين صباح اليوم أمام مديرية التربية في مدينة السويداء لمنع مدير التربية من الدخول، وذلك بعد مهلة منحها ممثلين عن الأهالي المحتجين للمديرية بإلغاء قرار فصل أحد المدرسين بسبب انتقاده لرأس النظام “بشار الأسد”، وبعد دخول المواطنين لمبنى مديرية التربية اكتشفوا وجود مدير التربية الذي بات ليلته داخل المبنى خشية منعه من الدخول، وسبق ذلك إقدام محتجين على تمزيق صور رأس النظام “بشار الأسد”، في مبنى المديرية احتجاجاً على فصل المدرس.

وجدد العشرات من أبناء السويداء أمس تأكيدهم على استمرار الحراك السلمي في المحافظة ضد النظام وحكومته، حيث خرجت مظاهرة شعبية في ساحة الكرامة وسط المدينة مطالبين بالحرية وإسقاط النظام والانتقال السلمي للسلطة وإطلاق سراح المعتقلين وتطبيق القرار 2254، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات “لا للتغيب القسري” و”نعم للدولة العلمانية”، و”سعادتي في حرية وطني”، و”الوقوف على الحياد أقرب للباطل وليس الحق”.