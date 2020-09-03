خوفا على حياتهم.. إدارة مخيم الهول تنقل 20 عائلة إلى مخيم روج في ريف المالكية

نقلت إدارة مخيم الهول في ريف الحسكة الشرقي، اليوم، 67 شخصا و 47 طفلا ضمن 20 عائلة من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” من جنسيات غير سورية، إلى مخيم روج في ريف المالكية.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن عملية النقل لتخفيف الأعداد في مخيم الهول، وخوفا على حياتهم من القتل على يد النساء المتشددات.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أفرجت، اليوم، عن حوالي 350 شخصا كانوا محتجزين في “مخيم الهول”، غالبيتهم من أهالي بلدات دير الزور الشرقي، وذلك بكفالة وجهاء عشائر المنطقة.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادره، أن قوات سوريا الديمقراطية أفرجت، في نهاية آب الفائت، عن عشرات المعتقلين لديها من أبناء دير الزور، ممن اعتقلتهم على فترات ضمن حملاتها الأمنية برفقة التحالف الدولي في دير الزور، وجاءت عملية الإفراج بعد الضغط الشعبي والمظاهرات المطالبة بالمعتقلين الذين جرى زجهم في السجون بدون محكمة أو تهم واضحة.

وكان المرصد السوري قد نشر في 30 يوليو المنصرم، أن “إدارة مخيم الهول” بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، أخرجت دفعة جديدة من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” من أبناء دير الزور، حيث جرى إخراج 41 عائلة يقدر عدد أفرادها بنحو 150 شخص جلهم نساء وأطفال، وذلك بكفالة ووساطة “شيوخ عشائر المنطقة”.