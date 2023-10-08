خوفا من الهجمات الجوية.. الميليشيات الإيرانية تستولي على مبان في دير الزور وتحولها لمستودعات أسلحة

محافظة دير الزور: استولى عناصر وقيادات في الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني على مبانٍ سكنية في حي الجبيلة بمدينة دير الزور وحولوها إلى مخابئ أسلحة، خوفا من الاستهدافات، مما زاد من مخاوف السكان في ظل تصاعد نشاط الميليشيات الإيرانية في المدينة واستخدام المناطق السكنية كمخابئ للأسلحة التي أصبحت بين المنازل والمدارس .

وذكر مصدر للمرصد السوري من سكان حي الجبيلة، بأن عناصر الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني ينشطون في حي الجبيلة بدير الزور، منذ أسبوعين حيث تمتلك هذه المجموعات الآن عدة مستودعات ومخابئ.

وذكر مصدر للمرصد السوري من ساكن حي الحميدية مؤكدا سيطرة ميليشيا حزب الله اللبناني على مباني بجانب حديقة النهضة و دوار غسان عبود ومنعت الاقتراب المباني التي استولت عليها.

وعملت قوات النظام على حفر خنادق ضمن مناطقها المحاذية لمناطق قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور، ابتداء من بلدة حسرات باتجاه القرى الواقعة على طول السرير النهري لنهر الفرات، لتثبيت نقاط عسكرية، تحسبا لصد هجمات عسكرية من جهة “قسد”.

كما عززت الميليشيات الموالية لإيران مواقعها في قرية سعلو، واستولت على منازل مهجورة، واستخدمتها كمقرات عسكرية وثبتت “مضاد طيران” أسلحة رشاشة عيار 23 مليمتر، ونشرت حواجز مشتركة مع قوات الحرس الجمهوري على طريق سعلو- دير الزور.

وفي مطار دير الزور، عززت قوات النظام والمسلحين الموالين لها تواجدها عند بوابة مطار ديرالزور العسكري، كما حفرت خنادق بعمق كبير على طول الطريق العام، وأنشأت أماكن لمنصات إطلاق صواريخ عند مدخل المطار، تحسبا للاستهدافات الجوية.

كما ثبتت كاميرات مراقبة في محيط المنطقة.

وأعادت الميليشيات الإيرانية تموضع تشكيلاتها العسكرية، بعد الضربات الجوية على مواقعها في ريف دير الزور، في 3 تشرين الأول، وغيرت مجموعات من الميليشيات الإيرانية مواقعها ونقلت قسم من أسلحتها في مقرات البوكمال وقرب الحدود السورية-العراقية، ومدينة دير الزور، ومدينة الميادين، فضلا عن مواقعها قرب ضفاف نهر الفرات.

وتوزعت القوات في مقرات مهجورة بعضها ضمن الأحياء السكنية، خوفا من ضربات جديدة.

وقتل 6 عناصر من جنسية غير سورية، نتيجة قصف جوي يرجح بأنه إسرائيلي، استهدف، 3 مواقع للميليشيات الإيرانية بمنطقة الحميضة التابعة لمدينة البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية، حيث جرى استهداف جسر داخل بلدة الهري، والبوابة العسكرية بين سوريا والعراق، وساحة البوابة في بلدة الحميضة.

كما أصيب 4 عناصر من قوات النظام بينهم 2 بحالة حرجة، في قصف جوي على منطقة كتيبة الرادار في قمة جبل هرابش بريف دير الزور، كما أسفر الاستهداف عن تم تدمير نقطة الرادار التابعة لـ”لواء التأمين الإلكتروني” التابع للميليشيات الإيرانية في حي هرابش بمدينة دير الزور، نتيجة الغارة الجوية، ويشار إلى أن الكتيبة المستهدفة تتمركز ضمنها قوات عسكرية جوية تابعة للنظام وميليشيات موالية لإيران.