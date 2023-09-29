خوفا من تجدد الاشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا.. عشرات العائلات تنزح من 4 قرى بريف حلب

محافظة حلب: نزحت عشرات العائلات من قرى صندي وبتاجك وحاج كوسا وشدار شمال حلب خوفاً من عودة الاشتباكات بين الفصائل المتنازعة في المنطقة، وسط استنفار أمني وعسكري كبير لكل من أحرار عولان المتحالفة مع هيئة تحرير الشام و”فرقة السلطان مراد” في قرية احتيملات بريف حلب الشمالي ضمن منطقة “درع الفرات”.

وأشار المرصد السوري في 26 أيلول الجاري إلى أن الاشتباكات المسلحة تجددت بين مجموعات تابعة لهيئة تحرير الشام وأحرار عولان التابعة لحركة أحرار الشام الإسلامية وتجمع الشهباء من طرف، وفصيل فرقة السلطان مراد من طرف آخر، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الجهتين في كل من قريتي النعمان وشدود بريف الباب واحتميلات ودويبق ودابق بريف اخترين، كما دارت اشتباكات في قرى الظاهرية والصابونية وشعينة والبوزاني بريف جرابلس ضمن منطقة “درع الفرات” بريف حلب الشمالي.