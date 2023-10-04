خوفا من ضربات جديدة.. الميليشيات الإيرانية تعيد تموضعها وانتشارها في ريف دير الزور وتتوزع على المقرات بعضها ضمن أحياء سكنية

محافظة دير الزور: أعادت الميليشيات الإيرانية تموضع تشكيلاتها العسكرية، بعد الضربات الجوية على مواقعها في ريف دير الزور، وغيرت مجموعات من الميليشيات الإيرانية مواقعها ونقلت قسم من أسلحتها في مقرات البوكمال وقرب الحدود السورية-العراقية، ومدينة دير الزور، ومدينة الميادين، فضلا عن مواقعها قرب ضفاف نهر الفرات.

وتوزعت القوات في مقرات مهجورة بعضها ضمن الأحياء السكنية، خوفا من ضربات جديدة.

وفرضت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، طوقا أمنيا حول المستشفى العسكري الكائن في مدينة دير الزور، الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، لحماية الجرحى ضمن صفوف المليشيات الإيرانية، الذين أصيبوا في غارات جوية يرجح بأنها إسرائيلية في ريف دير الزور، وسط انتشار أمني كثيف وإغلاق الطرقات المؤدية إلى المستشفى،

وقتل 6 عناصر من جنسية غير سورية، نتيجة قصف جوي يرجح بأنه إسرائيلي، استهدف، 3 مواقع للميليشيات الإيرانية بمنطقة الحميضة التابعة لمدينة البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية، حيث جرى استهداف جسر داخل بلدة الهري، والبوابة العسكرية بين سوريا والعراق، وساحة البوابة في بلدة الحميضة.

كما أصيب 4 عناصر من قوات النظام بينهم 2 بحالة حرجة، في قصف جوي على منطقة كتيبة الرادار في قمة جبل هرابش بريف دير الزور، كما أسفر الاستهداف عن تم تدمير نقطة الرادار التابعة لـ”لواء التأمين الإلكتروني” التابع للميليشيات الإيرانية في حي هرابش بمدينة دير الزور، نتيجة الغارة الجوية، ويشار إلى أن الكتيبة المستهدفة تتمركز ضمنها قوات عسكرية جوية تابعة للنظام وميليشيات موالية لإيران.