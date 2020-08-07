خوفا من عمل عسكري لقوات النظام في ريف إدلب.. عائلات تنزح من جبل الزاوية وسط استمرار القصف البري

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، نزوح عائلات من قرى جبل الزاوية إلى مناطق أكثر أمنا في شمال إدلب، بعد الاستهدافات المتكررة لقوات النظام لقرى وبلدات جبل الزاوية، وخوفا من عمل عسكري في المنطقة.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام المتمركزة في ريفي إدلب وحماة بلدة البارة في جبل الزاوية بريف إدلب، وقرية الزيارة في سهل الغاب شمال غرب حماة، ما أسفر عن نشوب حرائق في محيط بلدة البارة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري، صباح اليوم، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية المنتشرة في “جبل الزاوية” طال مواقع لقوات النظام في مدينة معرة النعمان، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وشهدت المنطقة تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع التركية المذخرة “بيرقدار” في أجواء محافظة إدلب، بالإضافة لتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء المنطقة.

وقصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة مناطق الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل ومناطق أُخرى في “جبل الزاوية” و محاور ريف اللاذقية الشمالي.