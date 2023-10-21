لليوم الثالث على التوالي.. “التحالف الدولي” و”قسد” يجريان تدريبات عسكرية في قاعدة حقل العمر النفطي

محافظة دير الزور: أجرت قوات “التحالف الدولي” تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية وبمشاركة من قوات سوريا الديمقراطية لليوم الثالث على التوالي، في حقل العمر النفطي بريف دير الزور، بالتزامن مع تحليق للطيران المسيّر، وذلك في إطار الاستعداد لهجمات محتملة من قبل الميليشيات الإيرانية ورفع القدرات القتالية ضمن القواعد العسكرية التابعة لقوات “التحالف الدولي”.

وأشار المرصد السوري اليوم إلى سماع دوي انفجار عنيف في قاعدة حقل العمر النفطي، أكبر قاعدة أمريكية في سوريا، بريف دير الزور الشرقي، تزامناً مع تحلق الطيران الحربي التابع لـ “التحالف الدولي” في أجواء المنطقة.

كما شهدت المنطقة مناورات وتدريبات عسكرية بين قوات “التحالف الدولي” وقوات سوريا الديمقراطية، استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة، استمرت حتى فجر اليوم، لرفع الجاهزية القتالية تحسباً من هجوم محتمل من قبل الميليشيات الإيرانية.