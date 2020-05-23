خوفا من وصول الحرائق وتوسعها.. المزارعون يحصدون محصولهم قبل نضوجه في ريف الحسكة

امتدت الحرائق في ريف تل تمر إلى بلدة أم الكيف، اليوم، بعد نشوب عدة حرائق في المحاصيل الزراعية في قرى القاسمية والرشيدية والريحانية والداودية بريف تل تمر، وأفادت مصادر أهلية بأن المزارعين في شمال شرق سوريا يحصدون محصولهم قبل نضوجه خوفا من وصول الحرائق إليهم.

وتعمد الفصائل الموالية لأنقرة على مدار الأيام القليلة الفائتة، إلى إضرام النيران ضمن حقول ومحاصيل زراعية تعود ملكيتها للمدنيين على مقربة من مناطق سيطرتها شرق وشمال شرق سوريا، عبر استهدافها بالقذائف والرشاشات، وسط صعوبات بالغة يواجهها الأهالي في إخماد تلك الحرائق المفتعلة، نظرا لقربها من مناطق نفوذ الأتراك والفصائل، في أرياف حلب والحسكة والرقة فضلا عن الأضرار التي يتكبدها أصحاب الأراضي الزراعية والمحاصيل نتيجة إحراقها.

وكان المرصد السوري رصد نشوب عشرات الحرائق في أرياف محافظات حلب والرقة والحسكة الخاضعة لنفوذ “قسد” ومناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.