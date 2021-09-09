خوفًا من استهدافها..القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيران دورية محدودة على الحدود السورية – التركية شمال شرق سوريا

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية جديدة سيرتها القوات الروسية برفقة نظيرتها التركية في ريف مدينة الدرباسية شمالي الحسكة، عند الحدود السورية – التركية، حيث انطلقت الدورية من معبر شيريك الحدودي واتجهت إلى دليك حيث الطريق الواصل بين الدرباسية ورأس العين ومن نحو قرية سلام عليك دون أن تتابع طريقها خوفًا من تجمع الأهالي في بعض القُرى والبلدات الواقعة غربي الدرباسية، لاستهداف الدورية المشتركة بقنابل “المولوتوف” الحارقة حيث حاولت المروحيات الروسية تفريق جموع الأهالي من خلال استهدافهم بالقنابل الصوتية والدخانية، دون أن تتمكن من ذلك، ليتم إنهاء الدورية المشتركة وعودتها من نقطة انطلاقتها.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار في الـ 6 من سبتمبر/أيلول الجاري، إلى أن القوات الروسية ونظيرتها التركية سيرت دورية جديدة في ريف مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، حيث انطلقت الدورية من منطقة آشمة وجابت قرى واقعة بريف عين العرب، في إطار الدوريات الاعتيادية في المنطقة هناك، قبل أن تعود إلى نقطة البداية مجدداً.