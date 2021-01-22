خَليفة ميركل المُحتمل متهم بدعم بوتين والأسد!

هل تم إخراج مواقف لاشيت عن سياقها؟

موقع “تيلي بوليس” انتقد مقال “دير شبيغل” وكتب (18 يناير/ كانون الثاني 2021) مدافعا عن لاشيت“كما هو الحال دائمًا في فن البورتريه والرسوم الكاريكاتورية، يكشف الفنان الكثير من ذاتيته الخاصة. في البرورتريه الذي رسمه رئيس الشؤون الدولية في “دير شبيغل” بشأن مواقف لاشيت في السياسة الخارجية، يمكن في الواقع قراءة خط السياسة الخارجية لشبيغل قبل كل شيء”. واتهم المقال الصحيفة بالانتقائية مذكرا بتغريدة للاشيت على تويتر في 12 سبتمبر/ أيلول 2015 قال فيها “لماذا يعتبر تدخل روسيا ضد داعش “مقلقا”، فيما الضربات الجوية الغربية مفيدة؟ الحل الوحيد في سوريا هو مع روسيا“. كما أشار لاشيت إلى أن الأسد حارب تنظيم داعش الإرهابي، لكن “وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حاول إضعاف الأسد في تلك المعركة”. وأضاف “تيلي بوليس” أن “الثورة التي خططت لها بعض ميليشيات المعارضة، (عندما لم تكن تتحدث لوسائل الإعلام الغربية) أطلقوا عليها اسم “الجهاد السوري”. كان المقصود بذلك إقامة دولة إسلامية”.

على كل حال، يبدو أن روسيا استقبلت بارتياح انتخاب لاشيت، فقد كتبت صحيفة “كوميرسانت” الروسية (18 يناير/ كانون الثاني 2021) “بالنسبة لموسكو، فإن انتخاب لاشيت هو الأفضل مقارنة بالمرشحين الآخرين. ليس فقط لأن هناك أكثر من ألف شركة في ولايته (شمال الراين وويستفاليا) لها علاقات اقتصادية مع روسيا، ولكن لكونه أيضا يدعو للحوار مع روسيا. وهذا ما يميزه عن نوربرت روتغن، الذي ينتقد بشدة السياسة الروسية، وعن السيد ميرتس، الذي يعطي الأولوية للتعاون الأطلسي”.